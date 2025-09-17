Владелица 14 объектов недвижимости погасила коммунальный долг

Судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали коммунальный долг с жительницы города, владеющей 14 объектами недвижимости. Сумма задолженности перед управляющей компанией составила почти 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, 60-летняя гражданка несколько лет не оплачивала коммунальные услуги за квартиру площадью 100 квадратных метров на Московском проспекте.

После возбуждения исполнительного производства судебные приставы ввели запрет на регистрационные действия в отношении всей недвижимости должницы, включая земельные участки в Ленинградской области.

Применение принудительных мер побудило собственницу погасить задолженность в полном объеме. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением требований судебного решения.