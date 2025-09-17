Руслан Нигматуллин потерял жилье после развода с супругой

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин столкнулся с серьезными жизненными изменениями после расторжения брака.

Как сообщает издание «Петербург2», спортсмен лишился жилья и прошел через сложный процесс раздела имущества со своей бывшей супругой.

Семейный кризис начался после переезда футболиста в Соединенные Штаты для проведения серьезной медицинской операции. В период восстановления, когда Нигматуллину требовалась особая поддержка, супруга не проявила должного участия.

Это привело к постепенному охлаждению отношений и последующему разводу, несмотря на 25 лет совместной жизни.

Имущественные споры усугубили ситуацию — недвижимость в Москве и Майами, оформленная на жену, стала предметом судебных разбирательств.

По решению суда бывшая супруга обязана выплатить футболисту причитающуюся денежную компенсацию. В настоящее время Нигматуллин строит новые отношения с Эвелиной и планирует создать семью.