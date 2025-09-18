Племянник лидера «Сектор Газа» не одобрил кандидатуру Кологривого в фильме

Племянник основателя группы «Сектор Газа» Юрий Япрынцев раскритиковал выбор актера Никиты Кологривого на роль Юрия Хоя в новом фильме.

По мнению родственника музыканта, актер совершенно не подходит для этой роли по своим физическим параметрам. Япрынцев отметил, что Кологривый не соответствует оригиналу ни по росту, ни по телосложению.

Как сообщает 360.ru, Япрынцев выразил сомнения в правильности выбора актера, даже учитывая возможности современного грима и искусственного интеллекта для создания внешнего сходства. Он также указал на то, что создатели фильма не связывались с ним для консультаций, хотя могли общаться с дочерью Хоя. По его словам, пока рано давать окончательную оценку качеству киноленты, поскольку полный материал еще не представлен.

Родственник музыканта подчеркнул, что его мнение является субъективным, но опубликованные кадры его разочаровали.

