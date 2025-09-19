Юрист Крохин объяснил единый порядок запуска отопительного сезона в России

Эксперт опроверг возможность раздельного подключения отопления для старого и нового жилого фонда. Единая централизованная система теплоснабжения технически не позволяет изменять график подачи тепла для отдельных категорий домов.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил о технологической невозможности раздельного включения отопления для разных типов жилых зданий. По словам специалиста, существующая система централизованного теплоснабжения предусматривает одновременный запуск отопления для всего микрорайона, поскольку функционирует через единые тепловые пункты.

Юрист указал, что нынешняя система отопления была разработана с учетом других технологических требований, однако она по-прежнему обеспечивает отопление разнообразного жилищного фонда. Это создает определенные трудности, так как новым многоэтажным зданиям необходимо более высокое давление в системе, в отличие от традиционных пятиэтажных домов. Из-за этого процесс запуска отопления становится многоэтапным и занимает несколько дней, сообщает 360.ru.

Крохин не исключил возможность перехода к децентрализованной системе теплоснабжения в будущем, приведя в пример опыт некоторых восточноевропейских стран, где тепловые пункты обслуживают небольшие группы зданий. Для реализации такого подхода в России потребуются большие инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство и разработка альтернативных решений, включая использование электроотопления со специальными тарифами.