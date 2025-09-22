Полиция проверила 300 авто и 400 граждан на Васильевском острове

Правоохранительные органы провели рейд на дорогах Васильевского острова в Санкт-Петербурге, сфокусировавшись на проверке водителей и пассажиров.

Основное внимание уделялось соблюдению правил дорожного движения и миграционного законодательства. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе мероприятия было проверено свыше 300 автомобилей и 400 граждан.

Среди проверенных лиц находились 57 иностранцев, у шестерых из которых выявили нарушения регистрационного режима. Эти граждане были доставлены в отдел полиции для привлечения к административной ответственности. Также во время рейда была зафиксирована попытка использования поддельного удостоверения.

Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения ПДД, включая езду без страховки, неправильную установку номерных знаков и проезд на запрещающий сигнал светофора. Один водитель вызвал подозрения в состоянии алкогольного опьянения и был направлен на медицинское освидетельствование для подтверждения или опровержения данного факта.