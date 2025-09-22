На терминале Port Favor близится к завершению строительство купольных складов

Как сообщает пресс-служба компании, Объекты возведены на 97%. Общая вместительность восьми куполов превысит 160 тысяч тонн минерального сырья различной маркировки.

В настоящее время продолжаются электромонтаж освещения и системы электроснабжения, облицовочные работы входных помещений, монтаж воздухообеспечения, водопровода и канализационных сетей. Кроме того, продолжается установка технологического оборудования.

В настоящее время смонтированы 52 аспирационные установки, 52 затвора с сервоэлектроприводом и контролем положения на бункерах купольных складов и в тамбурах, 4 разгрузочных бункера со стационарной решеткой в тамбурах между купольными складами и 48 разгрузочных бункеров с вибрационными решетками в складах.

Как сообщает телеграм канал Port Favor, для хранения удобрений на терминале будет использоваться еще один вид складов – хребтовые склады.

Большая часть специализированных комплексов в мире имеет либо купольные, либо хребтовые склады. На строящемся терминале в Усть-Луге стремятся создать универсальные условия для перевалки грузов и возможность работать со всеми видами минеральных удобрений.

Одни удобрения подвержены слеживаемости и их удобнее хранить в хребтовом складе, где выгрузка организуется механическим способом при помощи кратцер-крана, другие — подвержены слеживаемости меньше и прекрасно будут выгружаться самотеком из купольных складов.

Купольные склады также удобны для размещения небольших партий груза. Так, например, некоторые сложные минеральные удобрения не поставляются крупными партиями. Вес судовой партии сложных удобрений (NPK, MAP, DAP, GMOP и др.) варьируется от 5 до 30 тыс. тонн. Одновременно в складских емкостях комплекса можно разместить 14 марок удобрений.