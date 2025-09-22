Суд взыскал с УК «Самолет» миллионы за неустойку по теплу

Арбитражный суд Санкт-Петербурга подтвердил законность финансовых требований к управляющей компании застройщика «Самолет». Речь идет о большом долге.

Как сообщает издание «Деловой квартал — Санкт-Петербург», после погашения основного долга спор продолжался вокруг пеней, достигших 2,7 млн рублей.

Первоначально «Теплоэнерго» требовало взыскать с «Самолет УК» свыше 34 млн рублей за поставленное тепло в жилые комплексы «Живи в Рыбацком», «Малая Охта» и другие. К моменту судебного разбирательства основная задолженность была погашена, но неустойка продолжала начисляться до сентября 2025 года.

Суд признал правомерность начисления пеней за нарушение сроков оплаты и обязал управляющую компанию выплатить 3,2 млн рублей, включая судебные расходы. Представители ответчика не смогли доказать чрезмерность начисленной неустойки.