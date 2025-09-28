Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном

Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном. Церемония состоялась в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

К числу направивших цветочные композиции присоединились пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель правительства Михаил Мишустин и гендиректор информагентства ТАСС Андрей Кондоршов. Всего у храма было размещено порядка тридцати венков от коллективов СМИ, близких родственников и других официальных лиц.

Сообщение о кончине супруга распространила 26 сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян. До этого Кеосаян перенес состояние клинической смерти и находился в коме больше восьми месяцев по причине кардиологических проблем. Возраст режиссера на момент смерти составил 59 лет.

Напомним, что Тигран Кеосаян обладал званиями заслуженного деятеля искусств и заслуженного артиста Российской Федерации. В его профессиональной биографии значится участие в создании свыше пятнадцати кинокартин и телесериалов, включая работы «Бедная Саша» и «Ландыш серебристый». Также режиссер занимал пост президента международного кинофестиваля «Евразия-кинофест» и состоял в Гильдии продюсеров России.