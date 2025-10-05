Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки «Сапсана»

Скоростной поезд «Сапсан» прибыл в Санкт-Петербург с полуторачасовым опозданием.
Рейс № 774 прибыл на Московский вокзал с опозданием в 1 час 33 минуты. По информации представителей Октябрьской железной дороги, причиной сбоя графика движения стали технические неисправности состава.
Пассажирам задержанного рейса предусмотрена денежная компенсация в размере 25% от стоимости проезда, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Железнодорожная компания принесла извинения клиентам за доставленные неудобства.
Надзорные органы взяли ситуацию под контроль и начали проведение проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.