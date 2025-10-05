Петербуржцы недовольны ремонтом фасада здания на Фурштатской улице

Жители Санкт-Петербурга жалуются на незаконное оборудование, которое мешает проведению ремонта фасада здания.

На Фурштатской улице подходит к завершению ремонт дворового фасада в доходном доме купца Черепенникова. Однако пользователи Telegram-канала «Центральный район за комфортную среду обитания» сообщили, что на первом этаже здания сохраняется большое количество незаконно установленного оборудования. Технические устройства размещены под временным навесом и не были демонтированы в процессе проведения ремонтных работ.

По словам местных жителей, из-за оборудования часть фасада останется неотремонтированной. Внутренний двор исторического здания продолжает оставаться загроможденным многочисленными кондиционерами и другим оборудованием.

Горожане потребовали сформировать комиссию с участием представителей Фонда капитального ремонта, Государственной жилищной инспекции, районной администрации и Комитета по имущественным отношениям для решения сложившейся ситуации.