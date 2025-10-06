Около 59% работающих петербуржцев получают поздравления на работе

Больше половины работающих жителей Санкт-Петербурга получают поздравления с профессиональными праздниками.

По данным опроса от SuperJob, что 59% респондентов получают поздравления по случаю своих профессиональных праздников. При этом 32% опрошенных указали, что такая практика в их трудовых коллективах отсутствует.

Анализ демографических данных показал, что женщины получают поздравления чаще, чем мужчины. Кроме того, поздравляют больше сотрудников зрелого возраста с солидным профессиональным стажем.

Наиболее устойчиво традиция сохраняется в социально значимых профессиях, связанных с работой с людьми. Абсолютное лидерство принадлежит воспитателям (87%), врачам (84%), учителям (81%) и медицинским сестрам (80%).

Наименьшие показатели зафиксированы среди представителей творческих, маркетинговых и технологических специальностей: дизайнеров (30%), маркетологов (33%) и программистов (36%).