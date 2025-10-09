Колесов предупредил о предстоящем похолодании в Петербурге

На следующей неделе Санкт-Петербург попадет под влияние атмосферного фронта. На территории города ожидается похолодание и постепенное ухудшение погодных условий.

По информации начальника Гидрометцентра Северной столицы Александра Колесова, приближающийся атмосферный фронт не принесет больших осадков. По его словам, что если фронт достигнет города к началу ночи, то возможны лишь небольшие следы осадков в виде мороси.

При этом синоптик в своем Telegram-канале добавил, что 9 октября остается солнечным и теплым с температурой в центре города на уровне +14…+15 градусов.

Метеоролог уточнил, что похолодание в субботу произойдет сильное похолодание. На территории города пройдут дожди и усилиться ветер до 8-13 метров в секунду. По данным Колесова, ветер сменит направление на северо-западное с последующим переходом к северному.

Как добавил специалист, северные ветра принесут холодные воздушные массы и приведет к ожидаемому похолоданию. Начиная с воскресенья максимальная дневная температура воздуха не будет превышать +10 градусов.