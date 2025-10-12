Земля оказалась под воздействием потока солнечного ветра

Земля оказалась под воздействием высокотемпературного потока солнечного ветра, который вызвал возмущения магнитосферы.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, во второй половине ночи планета попала в поток быстрого солнечного ветра, что привело к переходу магнитосферы в возмущенное состояние. Уровень возмущения пока не достигает отметки магнитной бури, но с вероятностью 60% возможны возмущения до уровня слабой магнитной бури класса G1.

Ослабление геомагнитной активности и переход в неустойчивое состояние ожидается во второй половине дня понедельника. Специалисты продолжают мониторинг ситуации, отмечая, что текущие показатели соответствуют сезонным нормам для данного периода года.