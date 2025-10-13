Исследователи доказали губительное влияние реагентов на почву

Ученые установили критический уровень содержания дорожных реагентов в почве. Концентрация свыше 3% признана губительной для растительности и почвенных организмов.

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) провели двухлетнее исследование воздействия противогололедных реагентов на окружающую среду. В ходе работы специалисты установили, что содержание в почве 3% реагентов с добавлением хлорида кальция является критическим для растительности. Для чувствительных почвенных организмов опасный порог составляет 2%.

Ученые отобрали пробы снега и дерново-подзолистой почвы на различном расстоянии от федеральной трассы. Для комплексной оценки специалисты использовали биоиндикаторы: семена редиса, водоросли, дафнии и коллемболы. Результаты показали снижение разнообразия растений по мере приближения к дороге — с 29 видов в 25 метрах до 15 видов в 10 метрах от трассы.

Практические наблюдения продемонстрировали способность почвы к самоочищению от солей. После таяния снега зафиксированное максимальное значение солесодержания в придорожной полосе не превышало 0,2%. Такие значения говорят о том, что реагенты вымываются талыми и дождевыми водами.

Напомним, что жители Санкт-Петербурга в социальных сетях жаловались на испорченную обувь из-за противогололедных реагентов. Дело в том, что состав химикатов разъедает мембранные покрытия ботинок, делая их непригодными после одного зимнего сезона.