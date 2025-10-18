Женщину госпитализировали после пожара в квартире на Оборонной улице

Жительница Санкт-Петербурга пострадала при пожаре в многоквартирном доме на Оборонной улице.

Сообщение о возгорании в одной из квартир на Оборонной улице в Кировском районе Северной столицы поступило на пульт дежурного в 02:18.

Как установили специалисты, пламя вспыхнуло на кухне трехкомнатной квартиры, где на одном квадратном метре произошло возгорание предметов обстановки. Общая площадь горящего помещения составила пять квадратных метров.

Для борьбы с пожаром выдвинулись три единицы спецтехники и 15 спасателей. Однако локализовать открытое горение удалось до прибытия основных расчетов экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В результате возгорания пострадала одна из жительниц дома. После оказания первой помощи спасатели транспортировали женщину в медицинское учреждение.