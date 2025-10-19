Петербурженку арестовали за оставление ребенка у мусорки

Санкт-Петербургский суд избрал меру пресечения для женщины, обвиняемой в оставлении ребенка.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мать будет содержаться под стражей до 15 декабря. Ей инкриминируют покушение на убийство малолетнего.

По версии следствия, обвиняемая оставила свою малолетнюю дочь на территории мусорной площадки у Московского проспекта. Инцидент произошел 17 октября не позднее семи часов 39 минут утра. В тот же день на указанном месте была обнаружена детская коляска с ребенком.

Женщина была задержана на следующий день после происшествия. Она пояснила, что не желала смерти своему ребенку и не имела намерения его убивать. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте, отклонив просьбу защиты о более мягкой мере пресечения.