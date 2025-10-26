Сотрудник полиции госпитализирован после аварии

В Санкт-Петербурге водитель каршерингового автомобиля совершила наезд на сотрудника Госавтоинспекции. Пострадавший инспектор госпитализирован с тяжелыми травмами.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло 25 октября около в 21:00. На Исаакиевской площади столкнулись каршеринговый автомобиль Chery Tiggo под управлением 49-летней женщины и 44-летняя водитель машины Jac. Прибывший на место аварии сотрудник Госавтоинспекции приступил к оформлению протокола аварии.

В процессе работы инспектор предложил одной из участниц дорожного происшествия переставить транспортное средство ближе к краю проезжей части. Во время выполнения этого маневра женщина, управлявшая резко увеличила скорости и сбила сотрудника полиции.

Позже виновница аварии сообщила, что она в состоянии сильного волнения ошиблась и нажала не на ту педаль. Так, 46-летний сотрудник полиции получил тяжелые повреждения и был экстренно доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении женщины был составлен административный протокол. Ее обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, которое привело к причинению вреда здоровью потерпевшего.