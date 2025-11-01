ГЖИ выявила 1329 нарушений в многоквартирных домах Петербурга

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга выявила 1329 нарушений в ходе осенней проверки многоквартирных домов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в рамках месячника по благоустройству было обследовано 3920 жилых зданий во всех 18 районах города. Нарушения были обнаружены в 967 домах, что составляет 25% от общего количества проверенных объектов.

Основными проблемами, выявленными в ходе инспекции, стали недостаточное качество уборки прилегающих территорий, наличие рекламных объявлений на фасадах зданий и загрязненные газоны. Для проведения контроля использовалась система искусственного интеллекта «Городовой», которая помогла эффективно выявлять нарушения благоустройства.

По результатам проверок управляющим компаниям выданы официальные предостережения и возбуждены административные производства. Собранные данные направлены для формирования рейтинга районов Санкт-Петербурга по качеству содержания жилого фонда и прилегающих территорий.