Школьника госпитализировали при падении с третьего этажа в Ленобласти

Подросток упал с третьего этажа заброшенного здания в Тосненском районе Ленинградской области.

Так, 12-летний школьник получил травмы при падении с третьего этажа заброшенного здания в деревне Глинка Тосненского района. Инцидент произошел 9 ноября около 16 часов дня.

По предварительной информации, подросток находился в заброшенном строении на Садовой улице. В результате падения с высоты он получил множественные повреждения. Медики оценили состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

После получения экстренного сообщения на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Медицинские работники доставили ребенка в больницу для оказания необходимой помощи и проведения обследования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Правоохранители приступили к изучению всех обстоятельств случившегося. Специалисты устанавливают причины и условия, способствовавших возникновению чрезвычайной ситуации с участием несовершеннолетнего.