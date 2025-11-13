Суд снял ограничения на выезд из Франции с Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции.

Как сообщает AFP со ссылкой на судебный источник, с предпринимателя сняты меры, запрещавшие ему покидать страну. Также отменена обязанность дважды в неделю отмечаться в полицейском участке Ниццы.

Дуров находился во Франции с конца августа 2024 года с ограничением на выезд. Бизнесмен полностью соблюдал установленные судом правила контроля.

В марте власти разрешили ему исключительную поездку в Дубай на несколько недель. Однако в мае предпринимателю не позволили посетить США и Норвегию.

С десятого июля французские следователи ослабили меры судебного контроля. Дурову разрешили покидать Францию на две недели для поездок в Дубай.

Бизнесмена задержали в аэропорту Парижа 24 августа, затем отпустили под залог. Ему грозит до десяти лет тюрьмы по обвинениям в правонарушениях.