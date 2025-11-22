Следствие устанавливает обстоятельства убийства на Васильевском острове

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины. Тело пострадавшего с ножевыми ранениями обнаружено в квартире на проспекте Кима.

Следователи Василеостровского района Северной столицы возбудили уголовное дело из-за убийства мужчины. Тело 26-летнего жителя Санкт-Петербурга обнаружили 22 ноября в квартире на проспекте Кима.

По предварительной информации, погибший получил колото-резаные ранения туловища. Конфликт между мужчиной и женщиной привел к применению холодного оружия. Потерпевший скончался на месте происшествия до прибытия медицинских работников.

Правоохранительные органы задержали подозреваемую в совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента. Назначены необходимые судебные экспертизы в рамках расследования уголовного дела.