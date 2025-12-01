Минфин высоко оценил бюджетную политику Петербурга в 2024 году

Санкт-Петербург получил высокую оценку Министерства финансов России за качество управления региональными финансами по итогам 2024 года.

По итогам ежегодного мониторинга Минфина России за 2024 год Петербург подтвердил высокий уровень управления региональными финансами. Эта оценка присвоена городу уже третий год подряд.

Мониторинг проводился по обновленным критериям, охватывающим ключевые направления: исполнение указов президента, бюджетное планирование и исполнение, управление госдолгом и эффективность межбюджетных отношений. Его цель заключается в стимулировании регионов к проведению рациональной бюджетной политики.

Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, достигнутый результат является следствием слаженной работы органов власти и ответственного подхода к управлению ресурсами.

По его словам, созданная в городе прозрачная финансовая система служит основой для реализации национальных проектов и губернаторской программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга».