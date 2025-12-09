В Гатчине открыли мемориальную доску участникам Великой Отечественной

Во вторник на улице Урицкого в Гатчине открыли мемориальную доску, посвященную участникам Великой Отечественной.

Церемония прошла в День Героев Отечества при участии родственников ветеранов и представителей местной власти. Как сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского округа, мемориальный знак на фасаде дома № 12 посвящен участникам Великой Отечественной, которые проживали в этом здании.

В церемонии приняли участие родственники ветеранов, чьи имена теперь выбиты на доске. Собравшихся приветствовали глава Гатчинского округа Виталий Филоненко, депутаты и представители ветеранской организации.

Инициатором установки памятного объекта выступила депутат Наталия Деминенко. Она подчеркнула важность сохранения памяти о героях для подрастающего поколения.

Для самой Деминенко — это событие имеет личное значение, так как в этом доме жил ее дед, и здесь прошли годы ее детства.