В России предложили ввести льготную ипотеку для врачей

В России предложили ввести федеральную программу льготной ипотеки для врачей.

Как сообщает 360.ru, с такой инициативой выступил депутат Государственной думы Сергей Миронов. По его мнению, это станет важной социальной гарантией, особенно после введения обязательной отработки для выпускников медицинских вузов.

Парламентарий подчеркнул, что многие молодые специалисты отказываются работать в государственных клиниках из-за низких зарплат. Он сослался на данные Счетной палаты, согласно которым в 2024 году по профилю устроился лишь пятьдесят пять процентов выпускников.

Миронов отметил, что около 40 процентов выпускников медколледжей не идут в госучреждения, а треть покидает профессию в первые три года работы. Он задался вопросом, почему программистам предоставляют льготную ипотеку, а врачам — нет.

Ранее депутат также призвал проиндексировать выплаты по программам «Земский врач» и «Земский доктор». Он считает, что без комплексных социальных мер новый закон о наставничестве не решит проблему дефицита кадров в медицине.