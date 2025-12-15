Катя Кищук впервые рассказала о своей борьбе с алкогольной зависимостью

Певица Катя Кищук дала откровенное интервью, в котором впервые подробно рассказала о сложных периодах в своей жизни, включая борьбу с зависимостью и болезненный разрыв с бывшим женихом.

Признание о борьбе с зависимостью

Одной из самых тяжелых тем в беседе с ведущей Ксенией Собчак на ее YouTube-канале стало обсуждение алкогольной зависимости. Артистке до сих пор сложно говорить об этом периоде, во время разговора она не сдержала слез. Кищук призналась, что на пике популярности испытывала глубокое внутреннее опустошение и чувство изоляции, несмотря на внешний успех.

По словам певицы, она довольно быстро осознала наличие проблемы и начала работу над ее решением. Решающим фактором, который помог ей справиться, стало планирование беременности. Кищук уточнила, что не отказалась от алкоголя полностью, но его присутствие в ее жизни сейчас кардинально изменилось и не имеет прежнего разрушительного масштаба.

История с обвинениями в адрес бывшего жениха

Катя Кищук также прокомментировала резонансную историю, связанную с ее бывшим женихом, британским рэпером Slowthai (Тайрон Каймон Фрэмптон), которого в свое время обвиняли в изнасиловании. Впоследствии рэпер был полностью оправдан, так как инцидент признали обоюдным актом. Кищук рассказала, что Тайрон изначально скрывал от нее эту ситуацию, и она сама вынудила его рассказать правду.

Окончательным поводом для разрыва помолвки стал конфликт на свадьбе матери Тайрона. После того как их сын Рэйн начал капризничать, рэпер обвинил Кищук в том, что та не может успокоить ребенка. Эти слова, по признанию певицы, стали для нее последней каплей и заставили принять решение об окончании отношений.

Короткий роман с Ильей Сатиром

Затрагивая тему личной жизни после разрыва, Кищук рассказала о недолгих, но ярких отношениях с исполнителем Ильей Сатиром. Этот роман, продлившийся около трех месяцев, стал для нее «глотком воздуха» после тяжелого расставания. Однако, по словам артистки, слова Сатира часто расходились с его действиями.

Певица привела пример: когда ей нужно было лететь в Лондон, Сатир сначала предложил сопроводить ее и решить вопрос с жильем, но затем сослался на работу и не выполнил своих обещаний. Отсутствие конкретных шагов и ясности в отношениях со стороны Сатира в итоге и привело к их завершению..