Павел Дуров согласился платить за ЭКО женщинам, которые захотят родить его детей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности полностью финансировать процедуры экстракорпорального оплодотворения для женщин младше 38 лет, желающих зачать ребенка с использованием его донорского материала.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на публичные заявления миллиардера.По словам Дурова, он впервые стал донором спермы в 2010 году по просьбе друга, столкнувшегося с репродуктивными проблемами. Позже, по рекомендации врачей, продолжил донорство из-за дефицита качественного генетического материала. Предприниматель утверждает, что его пожертвования помогли более чем 100 семьям в 12 странах завести детей, а также у него есть шестеро детей от трех партнерш.

Дуров подчеркивает, что рассматривает донорство как гражданскую ответственность и способ снизить стигматизацию подобных практик. Он не делает различий между детьми, рожденными в результате донорства и в отношениях, и в будущем все они смогут претендовать на его состояние, которое оценивается примерно в 17 миллиардов долларов.

По данным Wall Street Journal, в 2024 году десятки женщин откликнулись на предложение московской клиники, где хранится донорский материал Дурова. Хотя он больше не сдает сперму напрямую, образцы остаются доступными для незамужних женщин не старше 37 лет. Услуги ориентированы преимущественно на состоятельных российских и иностранных клиентов.