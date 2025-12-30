Жиры в обработанных продуктах могут вводить организм в «сезонную путаницу»

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско указывает на возможную причину метаболических и циркадных сбоев: состав пищевых жиров может влиять на внутренние биологические часы, определяя, в каком «сезоне» — летнем или зимнем — находится организм.

Суть открытия: молекулярный переключатель и тип жира

Ученые под руководством Даниэля Левина изучали, как рацион влияет на адаптацию мышей к сезонным изменениям светового дня. Оказалось, что ключевую роль играет не только количество калорий, но и тип потребляемых жиров. Мыши, получавшие корм с низким содержанием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые в природе более распространены зимой, демонстрировали «летний» метаболический профиль: у них была выше температура тела, и они медленнее адаптировались к зимним условиям освещения. И наоборот, диета, богатая ПНЖК, помогала быстрее перестроиться на зимний режим. Об этом сообщает Planet Today.

Исследователи обнаружили в гипоталамусе мышей специфический молекулярный переключатель, который активировался именно при диете с низким содержанием ПНЖК, что и приводило к изменениям в выработке сигнальных молекул и терморегуляции. Эксперименты на генетически модифицированных мышах, у которых этот переключатель был «выключен», подтвердили причинно-следственную связь: такие животные теряли способность адаптировать свой метаболизм к сезону в зависимости от рациона.

Влияние промышленной обработки жиров

Особое внимание ученые уделили частично гидрогенизированным маслам, которые широко используются в пищевой промышленности для увеличения срока хранения продуктов. Этот процесс превращает полиненасыщенные жиры в более насыщенные. Мыши, получавшие такое масло, демонстрировали те же признаки «сезонной путаницы», что и при диете с низким содержанием ПНЖК: их метаболизм оставался в «летнем» состоянии даже в условиях зимнего светового дня.

Возможные последствия для человека

Хотя исследование проводилось на мышах, авторы указывают на существование схожего молекулярного механизма у людей. Например, у человека с определённой генетической мутацией в этом переключателе развивается специфическое расстройство сна. Ученые предполагают, что современный рацион, богатый обработанными продуктами с изменённым жировым составом, доступный круглый год, может создавать конфликт между внутренними биологическими часами и реальными сезонными условиями. Это, в свою очередь, может быть одним из факторов, способствующих росту распространенности ожирения и нарушений сна в индустриальных странах.

Таким образом, исследование впервые экспериментально показало, что состав жиров в пище может выступать в качестве сезонного сигнала для организма. Для подтверждения этой гипотезы применительно к метаболизму человека и разработки потенциальных диетических рекомендаций необходимы дальнейшие клинические исследования.