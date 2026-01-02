Ученый обосновал искусственное происхождение объекта 3I/ATLAS двойной струей

На новых снимках телескопа «Хаббл» межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует сложную двухструйную структуру. По мнению астрофизика Ави Леба, может свидетельствовать в пользу его искусственного происхождения.

Новые данные с телескопа «Хаббл»

Межзвездный объект 3I/ATLAS, продолжающий удаляться от Солнца, остается в центре научных дискуссий и спекуляций. Как сообщает издание Daily Star, объект, размеры которого сравнивают с Манхэттеном, в течение нескольких месяцев стимулирует активность уфологического сообщества, выдвигающего версии от разведывательного зонда до корабля гипотетических внеземных цивилизаций.

Основой для новых гипотез стали данные космического телескопа «Хаббл», зафиксировавшие у объекта вращающуюся двухструйную структуру. Несмотря на то, что научный мейнстрим классифицирует объект как межзвездную комету, астрофизик Ави Леб из Гарвардского университета вновь высказал предположение об его возможной технологической природе, апеллируя к необычным наблюдаемым характеристикам, включая свечение и особенности траектории.

Анализ двухструйной структуры

В своем анализе Леб указывает, что на снимках «Хаббла», полученных 12 и 27 декабря, у покидающего Солнечную систему объекта наблюдается струя, сопровождаемая более сильной струей, направленной в сторону Солнца, что формирует так называемый антихвост. Это явление отличается от картины, зафиксированной ранее, 21 июля 2025 года, когда была отмечена одиночная направленная к Солнцу струя. Леб отмечает, что отклонение этой первоначальной струи на 7 градусов от оси вращения объекта указывает на ее возникновение вблизи освещенного солнцем полюса еще до прохождения перигелия.

Технологическая и естественная интерпретация

Ученый предлагает несколько возможных интерпретаций наблюдаемой двойной структуры. Согласно первой, две струи могут исходить с противоположных сторон ядра объекта, что означало бы изменение характера его активности после прохождения ближайшей к Солнцу точки. В случае естественной кометы подобный эффект мог бы быть объяснен переносом избыточной тепловой энергии с дневной стороны на ночную, что активировало слабую струю на неосвещенной стороне. Однако Леб приводит и альтернативное объяснение: для объекта искусственного происхождения струя, направленная к Солнцу, потенциально могла бы использоваться в качестве защитного механизма от солнечного ветра, корональных выбросов массы или интенсивного излучения, учитывая низкую прозрачность антихвоста. Вторичная струя в этой логике могла бы выполнять функцию маневрирования для снижения риска столкновений с препятствиями в космическом пространстве.

Пути верификации гипотез

Альтернативная научная точка зрения предполагает, что обе струи исходят с одной, обращенной к Солнцу стороны, но имеют разное физическое происхождение. Для проверки гипотез требуются дополнительные спектроскопические наблюдения на мощных телескопах, таких как обсерватория Кека или Очень большой телескоп в Чили. Ключевыми станут измерения скоростных профилей в обеих струях. Согласно версии об искусственном происхождении, струи уже у ядра должны демонстрировать высокую скорость истечения — свыше 1 км/с. В случае естественного происхождения более слабая солнечная струя должна показывать рост скорости по мере удаления от Солнца.

Контекст споров и предупреждения

Обнаруженный системой ATLAS объект продолжает вызывать научные споры. В одной из работ, соавтором которой стал Ави Леб, высказывается гипотеза о его возможном искусственном происхождении. Авторы призывают мировое сообщество подготовиться к различным сценариям взаимодействия с подобными межзвездными феноменами.