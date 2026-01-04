Ученые фиксируют необычные радиосигналы от межзвездного объекта 3I/ATLAS

Во время пролета через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS начал испускать необычные радиосигналы, что вызвало повышенный интерес в научном сообществе.

Информация об этом была распространена астрономическим новостным каналом Astronomy Vibes. По данным источника, сигналы имеют устойчивый характер и были зафиксированы одним из самых чувствительных радиотелескопов мира, MeerKAT.

Ученые подтвердили наличие в излучении спектральной линии водорода, что типично для комет, однако сила и регулярность сигнала не полностью соответствуют стандартным моделям. В ответ NASA и крупные обсерватории усилили программу наблюдений за объектом, чтобы точнее определить его природу. При этом угрозы для Земли объект не представляет.

Объект 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Позже астрономы установили, что это комета, прибывшая из другой звездной системы. Диаметр ее комы (газопылевого облака) составляет около 24 километров.

Расчеты показали, что возраст кометы может превышать 7,5 миллиарда лет, что делает ее, возможно, старейшим из наблюдавшихся подобных тел. 19 декабря 2025 года объект прошел точку максимального сближения с Землей на расстоянии примерно 270 миллионов километров. Это третий известный межзвездный объект после 1I/Оумуамуа (2017) и 2I/Борисова (2019).

Научный контекст и гипотезы

Преобладающая в научном сообществе точка зрения рассматривает 3I/ATLAS как естественную межзвездную комету. Вместе с тем, астрофизик Ави Леб ранее высказывал гипотезу о возможном искусственном происхождении объекта, указывая на ряд аномальных характеристик. Данные о новых радиосигналах, вероятно, станут предметом тщательного анализа для проверки всех существующих теорий.