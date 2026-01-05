Ученые фиксируют аномальные радиосигналы от межзвездной кометы 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетающий через Солнечную систему, демонстрирует аномальную радиоактивность. Ученые зафиксировали устойчивые радиосигналы от этого тела, сила и регулярность которых не соответствуют стандартным моделям.

Регистрация аномальных радиосигналов

Сообщения о том, что объект 3I/ATLAS испускает радиосигналы ранее появлялись в социальных сетях. Астрономы зафиксировали излучение за несколько дней до максимального сближения объекта с Землей, которое произошло 19 декабря 2025 года.

Однако в момент наибольшего сближения радиоизлучение резко ослабло, что сделало объект практически невидимым в радиодиапазоне. Эта динамика породила среди части наблюдателей предположения о возможном намеренном «отключении» передачи.

Часть ученых склонны полагать, что зафиксированные сигналы не являются случайными всплесками или фоновым шумом, а представляют собой устойчивые и обнаруживаемые излучения, потребовавшие организации специальных наблюдательных кампаний.

Анализ данных

Сигналы принял один из самых чувствительных в мире радиотелескопов MeerKAT в Южной Африке. Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что сила и регулярность излучения не соответствуют известным моделям радиоэмиссии от естественных небесных тел. Хотя кометы, планеты и звезды могут испускать радиоволны, характер сигнатуры 3I/ATLAS оказался нетипичным.

Как отмечают авторы исследования, такая четкая и устойчивая картина редко встречается в природных процессах. В ответ на эти наблюдения НАСА и ряд крупных обсерваторий активировали программы интенсивного мониторинга объекта, отслеживая его движение, состав и радиоизлучение.

Визуальные наблюдения

Параллельно с анализом радиоданных астрономы изучают визуальные характеристики объекта. Астроном Дрю Досс опубликовал серию снимков «Хаббла» с ноября по декабрь 2025 года, показывающих изменение формы комы от яйцевидной к более округлой.

Это свидетельствует о резком снижении выброса вещества и может означать, что антихвост состоит из более крупных пылевых частиц не подверженных солнечному ветру.

Досс также отмечает асимметрию струй, которая не соответствует ожидаемой симметрии гипотетических двигателей. Он утверждает, что объект не может гравитационно вернуться к Земле из-за математически невозможного требуемого замедления. В итоге ученый заключает, что, несмотря на аномалии, в поведении 3I/ATLAS пока не обнаружено однозначно искусственных признаков.