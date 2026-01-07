Около 20 юных регбистов отравились в отеле в Сочи

Группа юных спортсменов, приехавшая на соревнования по регби в Сочи, отравилась в одном из отелей в поселке Лоо.

Об этом сообщило издание 360.ru со ссылкой на родителей пострадавших. По предварительным данным, причиной отравления стала еда, предоставленная гостиницей. У всех пострадавших специалисты выявили ротавирусную инфекцию. Госпитализация детям не потребовалась, им оказывается необходимая медицинская помощь на месте.

По факту инцидента начала проверку прокуратура Лазаревского района Сочи. Также причины случившегося выясняют сотрудники Роспотребнадзора. Дети находятся в Сочи для участия в соревнованиях, которые должны были пройти в Дагомысе.