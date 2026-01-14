Ученые из КНР займутся созданием космического «авианосца»

Китайский телеканал CCTV представил концепт гигантского космического аппарата «Луань Няо». Проект под названием «Наньтяньмэнь» предусматривает создание носителя для десятков боевых беспилотников.

Концепт был предложен компанией AVIC и позиционируется как носитель для разведывательно-ударных систем воздушного и космического базирования. Он способный нести до 88 боевых беспилотных самолетов «Сюань Нюй».

По данным СМИ, предполагаемые характеристики аппарата включают длину 242 метра, размах крыла 684 метра и массу 120 тысяч тонн.

Оглашение подобных планов порождает множество технических вопросов. Специалисты обсуждают возможную архитектуру аппарата. Он может быть цельным воздушно-космическим самолетом колоссальных размеров или модульной орбитальной станцией. Также остаются неясными методики его вывода на орбиту, система энергообеспечения и степень автономности.

Аналитики указывают, что при текущем уровне технологий реализация подобного замысла лежит за гранью практической осуществимости. Это относится к любой стране-разработчику и тяготеет к области научной фантастики.

При этом выдвигаются предположения о возможных целях такой публичной демонстрации. С одной стороны, это может быть элемент информационной стратегии. Он направлен на укрепление имиджа КНР как технологической державы и оказание психологического давления на геополитических конкурентов.

С другой стороны, даже футуристичный проект может служить инструментом для стимулирования научной мысли. Он задает долгосрочные ориентиры для исследовательских коллективов. Кроме того, подобные амбициозные задачи часто приводят к появлению побочных технологий и находят применение в приземленных отраслях.