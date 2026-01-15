Летящий к Земле опасный астероид оказался кометой 3I/ATLAS

Удаляющаяся от планеты Земля межзвездная комета 3I/ATLAS продолжает удивлять ученых и пугать своим необычным поведением.

Небесное тело, которое в среду было зарегистрировано как потенциально опасный астероид CE2XZW2, оказалось известной межзвездной кометой 3I/ATLAS, удаляющейся от Земли.

Данную информацию подтвердил Центр малых планет, перенеся запись об объекте в раздел тел, чья астероидная природа не подтвердилась. Ранее на сайте центра появились данные, основанные всего на четырех наблюдениях, которые указывали на вероятность столкновения этого объекта с Землей в течение суток.

Как пояснил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, это стало следствием автоматической обработки первичных и недостаточно подтвержденных данных. Обычно для надежного определения орбиты требуется наблюдение объекта в течение как минимум двух ночей, но в практике бывают исключительные случаи, когда тело обнаруживается незадолго до возможного падения.

Специалист отметил, что подобные инциденты являются издержками оперативной системы мониторинга, которая стремится максимально быстро обрабатывать поступающие со всего мира данные о новых объектах для раннего предупреждения об угрозах.