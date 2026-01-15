Депутат Миронов выступил против приезда семей мигрантов по оргнабору

Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с критикой предложения разрешить иностранным работникам, прибывающим в Россию в рамках эксперимента по организованному набору, привозить с собой семьи.

Соответствующий документ имеется в распоряжении издания 360.ru. По словам Миронова, такой подход противоречит самой сути оргнабора, который предполагает, что люди приезжают на конкретную работу и на определенный срок, а не «привозят сюда свои кишлаки и аулы».

Также депутата удивил предусмотренный проектом полугодовой переходный период, который он считает излишне длинным, и нечетко прописанные меры воздействия на нарушителей. Миронов полагает, что проект нуждается в дальнейшей детальной проработке с привлечением ученых и общественных деятелей.