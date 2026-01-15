Последствия взрыв на Солнце станут понятны через неделю

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали мощный взрыв на Солнце в минувший четверг.

В настоящее время ученые устанавливают его точные причины. Детально изучить место вспышки удастся только через неделю, сообщает «ФедералПресс». Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт пояснил, что основное влияние на Землю оказывают не сами вспышки, а вызываемые ими магнитные возмущения. Если выброшенные сгустки плазмы достигают нашей планеты и обладают достаточной мощностью, они могут вызвать магнитную бурю.

Ученый отметил, что влияние магнитных бурь на самочувствие часто связано с психологическим фактором: многие люди склонны связывать недомогания с солнечной активностью из-за широкого освещения темы в СМИ. Реальной метеочувствительностью, по его словам, страдает лишь меньшинство населения. Эйсмонт подчеркнул, что вспышки на Солнце являются регулярным природным процессом и не несут глобальной угрозы.