Первому ленинградскому светофору исполнилось 96 лет

Ровно 96 лет назад, 15 января 1930 года, в Ленинграде начал работу первый светофор. Он был установлен на пересечении проспектов 25 Октября и Володарского (ныне Невский и Литейный проспекты).

К 1939 году в городе функционировали уже 100 трехцветных светофоров. Именно в Ленинграде было принято расположение сигналов, ставшее затем мировым стандартом: красный сверху, зеленый снизу. Сегодня светофоры являются ключевым элементом безопасности дорожного движения, интегрированным в интеллектуальные транспортные системы, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

С 1999 года за установку и обслуживание светофоров в Петербурге отвечает Дирекция по организации дорожного движения, подведомственная Комтрансу. На балансе учреждения находится 1 944 светофорных объекта.

Как отметил врио председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, эта работа ведется в рамках программы губернатора «Безопасный город». За последние годы в Санкт-Петербурге создано более 200 новых светофорных объектов и модернизировано более 210 существующих, что позволило существенно снизить аварийность на улицах города.