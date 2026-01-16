На Солнце образовалась гигантская корональная дыра в форме единицы

На Солнце сформировалась крупная корональная дыра необычной формы, напоминающая гигантскую цифру «1».

Ее высота составляет около одного миллиона километров. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В своем Telegram-канале ученые отметили, что активное образование корональных дыр является характерным признаком фазы спада солнечной активности, следующей за пиком. Этот процесс начался еще в первые месяцы 2025 года и тогда же привел к резкому росту количества магнитных бурь.

Текущее состояние Солнца подтверждает сохранение этой тенденции. По прогнозам астрономов, в 2026 году число магнитных бурь превысит показатели предыдущего года. Корональные дыры — это области в солнечной атмосфере с пониженной температурой и плотностью плазмы, являющиеся источником высокоскоростного солнечного ветра, который, достигая Земли, может вызывать геомагнитные возмущения.