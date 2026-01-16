С топ-менеджеров Блиновской могут взыскать 177 млн рублей

Финансовый управляющий по делу о банкротстве блогера Елены Блиновской подал в суд ходатайства о возврате более 177 миллионов рублей. Средства, по мнению управляющей Марии Ознобихиной, были незаконно присвоены двумя приближенными бизнес-коуча.

Требования адресованы давней подруге Блиновской Лилии Орленко и руководительнице ее бизнеса Татьяне Остапишиной. Основанием для исков стали выводы налоговой проверки, выявившей схему дробления доходов от «марафонов желаний» через сеть подставных лиц, сообщает РЕН ТВ.

Согласно материалам дела, Орленко, числившаяся формальным руководителем ряда компаний, получила дивиденды на сумму 133 миллиона рублей. Остапишина через зарегистрированное ИП перевела на личную карту 44,4 миллиона рублей. Управляющая настаивает, что реальным бенефициаром средств являлась Блиновская, а потому деньги были присвоены необоснованно и подлежат возврату в конкурсную массу для расчетов с кредиторами.

Напомним, Елена Блиновская была осуждена за уклонение от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. В октябре 2025 года Московский городской суд смягчил первоначальный приговор, назначив наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы. Ранее она была признана банкротом.