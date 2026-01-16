Генетики выявили защитные мутации у людей с ясным умом после 80 лет

Американские исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта обнаружили, что у пожилых людей, сохранивших ясность ума и память после 80 лет, часто встречаются две защитные вариации гена APOE. Эти мутации могут объяснять устойчивость к развитию болезни Альцгеймера.

Ученые провели масштабный генетический анализ, изучив данные 1,6 тысячи «супердолгожителей» — людей старше 80 лет с высокой умственной и физической активностью, а также около 17 тысяч их сверстников с болезнью Альцгеймера или обычными возрастными когнитивными показателями.

Исследование показало, что у долгожителей с сохранным интеллектом патогенная мутация APOE4, резко повышающая риск развития деменции, встречалась на 68% реже, чем у группы с болезнью Альцгеймера, и на 19% реже, чем у обычных 80-летних. Одновременно у них на 28% чаще обнаруживалась защитная мутация APOE2 по сравнению со здоровыми сверстниками и на 103% чаще, чем у пациентов с Альцгеймером.

По мнению ученых, эти данные указывают на важную роль генетических факторов в защите от возрастных нейродегенеративных заболеваний и подтверждают необходимость дальнейшего изучения геномов долгожителей для поиска новых мишеней для терапии.