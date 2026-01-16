Ушел из жизни кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий

На 91-м году жизни скончался выдающийся кинооператор и режиссер, заслуженный деятель искусств БССР и РСФСР Анатолий Заболоцкий. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Союз кинематографистов России. Анатолий Дмитриевич Заболоцкий родился 16 сентября 1935 года. За свою творческую карьеру он участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов, сотрудничая с такими режиссерами, как Василий Шукшин, Александр Миндадзе и Вадим Абдрашитов.

Среди наиболее известных его операторских работ — картины «Альпийская баллада», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Слово для защиты» и «Обрыв». Он также снимался как актер в фильмах «Слово для защиты» и «Печки-лавочки», а в 1979 году выступил сценаристом и режиссером документального фильма «Слово матери».

Заболоцкий был лауреатом Премии Ленинского комсомола за фильм «Слово для защиты» и награжден Международной премией Андрея Первозванного «За веру и верность» в 2005 году.