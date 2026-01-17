В субботу православные верующие отмечают Крещенский сочельник

Православные христиане отмечают Крещенский сочельник, или Навечерие Богоявления. В 2026 году этот день выпадает на воскресенье.

Духовный смысл и исторические корни праздника

Крещенский сочельник, известный в церковном календаре как Навечерие Крещения Господня, восходит к первым векам христианства. Изначально события Рождества и Крещения Христова вспоминались в единый праздник Богоявления.

Разделение произошло примерно в V веке, после чего в церковной традиции закрепились отдельные сочельники — Рождественский и Крещенский. Период между ними, Святки, рассматривается как время особой духовной радости. Крещенский сочельник знаменует завершение этого периода и служит днем подготовки к воспоминанию евангельского события — Крещения Иисуса Христа в водах Иордана, с которого началось его публичное служение.

Церковные богослужения

В день Навечерия Крещения во всех православных храмах совершаются особые богослужения. В связи с этим Великие часы были отслужены накануне, а литургия в сам сочельник не положена. Центральным событием дня становится Великое освящение воды, совершаемое в память об освящении вод во время Крещения Спасителя. Этот чин с чтением молитв и троекратным погружением креста проводится как 18, так и 19 января. Вода, освященная в любой из этих дней, обладает одинаковой благодатной силой.

Верующие набирают ее для хранения в течение года, употребляя натощак с молитвой для духовного укрепления.

Народные традиции, постный стол и действующие запреты

Народное название праздника связано с главным блюдом этого дня — сочивом. Его готовят из разваренного зерна с медом, орехами и сухофруктами. Хотя пост в Навечерий строг и предписывает воздержание от пищи до вечера, а также отказ от скоромных продуктов, праздничный стол старались сделать обильным. На нем обычно присутствовали постные блины, пироги с капустой или грибами, а также различные овощные блюда.

К числу распространенных традиций относятся также купание в специально оборудованных прорубях-иорданях после богослужения и уборка дома накануне праздника. В этот день церковь не одобряет шумных гуляний, гаданий и любых оккультных практик.

Согласно народным поверьям, в Крещенский сочельник также не следует ссориться, занимать деньги или убираться после заката. Считается, что сны в ночь на 19 января являются вещими, а различные природные приметы, например, снегопад или мороз, позволяли в старину судить о будущем урожае и характере весны.