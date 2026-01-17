Факелы Ростральных колонн зажгут в Петербурге в годовщину прорыва блокады

В Санкт-Петербурге в честь 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда зажгут огни на Ростральных колоннах и включат тематическую подсветку на трех мостах. Цвета иллюминации символизируют Ленту Ленинградской Победы.

На территории Северной столицы пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 83-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Как сообщила пресс-служба Смольного, 19 января факелы на Ростральных колоннах будут зажжены дважды: с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00.

Художественная подсветка Дворцового, Троицкого мостов и моста Бетанкура также будет переведена в особый режим. Их пролеты и опоры окрасятся в цвета Ленты Ленинградской Победы — оливковый и ярко-зеленый. Подсветка будет работать с 16:45 18 января до 09:30 следующего дня.

Отметим, что данная световая акция служит напоминанием о подвиге жителей осажденного города, а также бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, которые 18 января 1943 года прорвали блокадное кольцо, пробив сухопутный коридор. Оливковый цвет лучей символизирует воинскую доблесть, а ярко-зеленый олицетворяет жизнь, пробившуюся сквозь лишения.