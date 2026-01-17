Энрике Иглесиас спел дуэтом с шестилетней дочерью Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал видео, на котором исполняет песню вместе со своей шестилетней дочерью Машей. Подписчики отметили уверенное поведение девочки перед камерой и ее внешнее сходство с матерью, теннисисткой Анной Курниковой.

В социальных сетях появилось видео, на котором Энрике Иглесиас поет дуэтом со своей младшей дочерью Машей. Ролик был опубликован самим певцом. На кадрах шестилетняя девочка демонстрирует артистичность и уверенность, поправляя отца, когда тот начинает свою партию раньше времени. Иглесиас сопроводил публикацию комментарием о готовности дочери к сцене.

Подписчики отметили музыкальные способности девочки и ее внешность. Многие видят в Маше копию ее матери — бывшей теннисистки Анны Курниковой, подчеркивая славянские черты.

Напомним, что в декабре прошлого года Курникова родила четвертого ребенка. Его пол и имя пока не разглашаются. В отличие от старших детей новорожденный унаследовал смуглую внешность отца.