Сливочное масло стало самым подешевевшим продуктом в России

В России во вторую неделю января сильнее всего в абсолютном выражении подешевело сливочное масло. Его цена за килограмм снизилась почти на 36 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперт АКРА Евгения Траутман в разговоре с РИА Новости сообщила, что во вторую неделю января 2026 года в России сильнее всего подешевело сливочное масло. Стоимость одного килограмма упала почти на 36 рублей по сравнению с аналогичным периодом января 2025 года, что составляет около 3% в процентном выражении.

Аналитик также отметила падение стоимости куриных яиц и огурцов. Их цена упала на 25 и 23 рубля соответственно. Всего в списке продовольственных товаров, которые отслеживает мониторинг, подешевели 15 позиций.

Также в этот перечень вошли помидоры, капуста, бананы, картофель, репчатый лук, баранина, свекла, рис, сахар, гречневая крупа, морковь и пшеница.