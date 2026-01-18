Комета 3I/ATLAS выпустила струю в направлении Солнца

Межзвездная комета 3I/ATLAS продемонстрировала аномальное поведение, выпустив мощную струю вещества в направлении Солнца. Такое поведение противоречит стандартным моделям и ставит новые вопросы о природе объекта.

Аномальные характеристики:

Анализ снимков от 14 января 2026 года показал гигантский выброс длиной свыше 130 тысяч километров. Он направлен не от Солнца, как это обычно бывает у комет, а прямо на него. Этот так называемый «антивыход» противоречит стандартной модели. Дело в том, что при стандартных параметрах солнечный ветер сдувает газ и пыль, формируя хвост, который всегда направлен от светила.

Кроме того, рядом с основным выбросом были зафиксированы три меньшие струи, расположенные относительно друг друга под практически идеальным углом в 120 градусов. Подобная симметрия крайне редко встречается в природных образованиях, но является классической инженерной схемой для стабилизации объектов, что вновь поднимает вопросы о происхождении 3I/ATLAS.

«Невозможная» ориентация

Еще одной загадкой стало положение оси вращения объекта. Согласно расчетам ученых, она оказалась сориентирована почти точно на Солнце, с отклонением около 20 градусов. Данная вращение объект приобрел миллионы лет назад в глубоком межзвездном пространстве. Вероятность случайного совпадения его оси с текущим направлением на Солнце оценивается всего в 1,5–6%.

Ави Леб назвал такое выравнивание удивительным и требующим объяснения. Ситуация может проясниться 22 января. В 16:00 по московскому времени Земля окажется почти точно на линии между Солнцем и кометой 3I/ATLAS.

Такая уникальная геометрия противостояния с углом фазы менее одного градуса позволит провести детальные наблюдения и проанализировать состав вещества в аномальном выбросе.

Радиомолчание и подтвержденная активность

Новые данные об аномалиях поступили после завершения предыдущих исследований. В декабре 2025 года проект Breakthrough Listen провел сеанс радионаблюдений объекта с помощью телескопа «Грин-Бэнк» во время его максимального сближения с Землей.

Ученые не обнаружили искусственных сигналов, что согласуется с основной научной точкой зрения о естественном кометном происхождении 3I/ATLAS. В то же время наблюдения космического аппарата Europa Clipper в ноябре подтвердили активное выделение газа после прохождения перигелия, зафиксировав в спектре признаки воды.

Спектрометры миссии SPHEREx отметили изменение состава поверхности. Если до сближения с Солнцем преобладал водный лед, то после перигелия спектры стали указывать на органическую пыль. Это выглядит так, словно солнечный жар «сжег» верхний слой и обнажил внутреннее вещество.