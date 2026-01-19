Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург перешло в активную фазу

Практическая реализация проекта строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом началась, строительные работы ведутся активно.

Об этом в интервью ТАСС заявил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. По его словам, 2025 год стал решающим, когда проект перешел от проектной стадии к практическому осуществлению. Основные строительные работы развернуты на пилотном участке Крюково – Тверь. Там формируется технологическая база для испытаний высокоскоростных решений и создаются производственные мощности для выпуска ключевых компонентов, которые проходят сертификацию.

Никитин подчеркнул, что подход заключается не в копировании, а в создании собственной системы — от инфраструктуры до подвижного состава. Создается новая отрасль, в которой будет последовательно расширяться локализация и закрепляться российские стандарты.

Проект реализуется по поручению президента России в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Магистраль протяженностью около 700 километров пройдет по территории шести субъектов страны с общей численностью населения 30 миллионов человек. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток между городами вырастет до 23 миллионов человек в год. Согласно распоряжению правительства, ввод линии в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Напомним, вице-губернатор Санкт-Петербурга, в марте 2025 года заявлял, что строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой обещает стать важным транспортным проектом и драйвером экономического роста и технологического развития.