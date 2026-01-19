В Петербурге не планируют расширять платную парковку в 2026 году

Власти Санкт-Петербурга не намерены расширять зону платной парковки в текущем году.

Об этом в интервью ТАСС заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков. По его словам, среди приоритетов в формировании единого парковочного пространства — развитие городских и перехватывающих автостоянок, включая многоуровневые. Это связано с необходимостью регулирования транспортных потоков, особенно личных автомобилей, въезжающих в центр города.

Поляков отметил, что перехватывающие стоянки создают условия для пересадки автовладельцев на общественный транспорт, что способствует сокращению пробок в часы пик.

На сегодняшний день в городе действуют 18 перехватывающих автостоянок на 1 795 парковочных мест и 14 городских автостоянок на 2 061 место.

Зона платной парковки охватывает Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский районы и Крестовский остров. Она работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

Напомним, информация о возможном введении платных парковок во дворах Северной столицы появилась после высказываний депутата Законодательного собрания Александра Ходосока и вызвала обсуждение среди его коллег.

Глава постоянной комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев сообщил, что действующее федеральное законодательство не регулирует парковку на придомовых и внутриквартальных территориях, поскольку они не относятся к улично-дорожной сети.