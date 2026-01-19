В Госдуме предложили признать многодетных матерей ветеранами труда

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР выступили с инициативой признавать многодетных матерей ветеранами труда. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство.

Согласно предложению, статус ветерана труда предлагается присваивать женщинам, родившим и воспитавшим не менее трех детей и имеющим официальный трудовой стаж не менее 15 лет. Присвоение статуса возможно после достижения младшим ребенком 18-летнего возраста, пишет 360.ru.

Как пояснил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, существующие меры поддержки многодетных семей недостаточны. Он подчеркнул, что воспитание троих и более детей является круглосуточной работой без выходных и отпусков, которую государство должно отмечать на должном уровне.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта повысит значимость материнского труда в обществе, улучшит материальное положение многодетных родителей и предоставит дополнительные социальные гарантии молодым семьям.