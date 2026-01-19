Недавно родившая Трусова планирует вернуться в соревновательный спорт

Российская фигуристка Александра Трусова, родившая сына в августе 2025 года, намерена возобновить соревновательную карьеру под руководством Этери Тутберидзе.

По данным РИА Новости, серебряная медалистка Олимпиады-2022 планирует вернуться к полноценным тренировкам уже в начале 2026 года и может принять участие в чемпионате России по прыжкам 31 января и 1 февраля.

Сама спортсменка пока официально не подтвердила эту информацию, но в своем недавнем посте в соцсетях намекнула на скорое объявление планов, которые, по ее словам, должны понравиться поклонникам. Трусова отметила, что скучает по соревнованиям и хочет восстановить сложнейшие элементы, включая четверные прыжки.

Возвращение будет проходить под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка подчеркивает, что рассматривает только одиночное катание, так как парная дисциплина ей не близка.

Последний официальный старт Трусовой состоялся в сезоне 2022/23, после чего она взяла паузу, а затем родила сына Михаила. Однако уже на девятый день после родов спортсменка вернулась на лед, а вскоре начала участвовать в ледовых шоу.