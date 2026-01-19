Юрист предложил выдавать молодым семьям соцжилье с правом выкупа через 10-15 лет

Председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков предложил внедрить в России программу обеспечения молодых семей социальным жильем с возможностью последующего выкупа по льготной цене. По его мнению, такая инициатива должна стать приоритетом государственной демографической политики.

В своем предложении юрист обозначил ключевые условия: жилье должно строиться государством и передаваться на условиях социального найма с правом выкупа через 10–15 лет по льготной стоимости. Приоритет, по его мнению, необходимо отдавать семьям с детьми, обеспечивая строгий контроль за качеством строительства, пишет NEWS.ru.

Курбаков подчеркнул, что социальный наем становится реальной помощью, так как освобождает семью от долгового бремени, позволяет планировать рождение детей и вкладывать средства в их развитие, а не в банковские выплаты. По его словам, подобная модель успешно действует в других странах, например в Белоруссии, способствуя повышению рождаемости и социальной стабильности.

Ранее с аналогичной инициативой выступал девелопер Иван Богатов, заявивший, что выдача квартир молодым семьям по аналогии с советской практикой могла бы усилить рождаемость в стране.